GÜNCELLEME - Burdur'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Burdur'un Yeşilova ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Burdur'un Yeşilova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
Depremin, saat 08.28'de 13,23 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, merkez üssü Burdur'un Yeşilova ilçesi olan 4,4 şiddetinde deprem meydana geldiği anımsatılarak, depremle ilgili şu ana kadar iletilen olumsuz bir ihbar bulunmadığı bildirildi.
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