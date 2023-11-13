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        GÜNCELLEME - Burdur'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 10:08 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:08
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        GÜNCELLEME - Burdur'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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        Burdur'un Yeşilova ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Burdur'un Yeşilova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

        Depremin, saat 08.28'de 13,23 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, merkez üssü Burdur'un Yeşilova ilçesi olan 4,4 şiddetinde deprem meydana geldiği anımsatılarak, depremle ilgili şu ana kadar iletilen olumsuz bir ihbar bulunmadığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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