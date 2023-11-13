Burdur'da 3 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 2'si çocuk 5 kişi hastanelere kaldırıldı.

Murat Ö. idaresindeki 09 ACY 878 plakalı otomobil, Isparta-Antalya kara yolu Çamlık köyü mevkisinde İbrahim D. yönetimindeki 20 AVZ 83 plakalı otomobil ve Ahmet A. yönetimindeki 06 CIB 98 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Bucak Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden Murat Ö. ve İbrahim D. ile 20 AVZ 85 plakalı otomobildeki Fatma D. (36), 12 yaşındaki Nisa Nur D. ve 8 yaşındaki Mustafa Ali D. Burdur ve Isparta'daki hastanelere kaldırıldı.