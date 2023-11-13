Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da 3 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 2'si çocuk 5 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 17:50 Güncelleme: 13.11.2023 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da 3 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'un Bucak ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 2'si çocuk 5 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Murat Ö. idaresindeki 09 ACY 878 plakalı otomobil, Isparta-Antalya kara yolu Çamlık köyü mevkisinde İbrahim D. yönetimindeki 20 AVZ 83 plakalı otomobil ve Ahmet A. yönetimindeki 06 CIB 98 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Bucak Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücülerden Murat Ö. ve İbrahim D. ile 20 AVZ 85 plakalı otomobildeki Fatma D. (36), 12 yaşındaki Nisa Nur D. ve 8 yaşındaki Mustafa Ali D. Burdur ve Isparta'daki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maganda damat tutuklandı!
        Maganda damat tutuklandı!
        Bahçesindeki kayayı patlatmak isterken eli koptu!
        Bahçesindeki kayayı patlatmak isterken eli koptu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Megakent yağmura teslim!
        Megakent yağmura teslim!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?"
        "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?"
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        İngiltere'de kabinede şok!
        İngiltere'de kabinede şok!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Hattuşa'nın eşsiz keşfi!
        Hattuşa'nın eşsiz keşfi!
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        "Tecrübe başka bir şey"
        "Tecrübe başka bir şey"
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Borçlanma primine dikkat!
        Borçlanma primine dikkat!

        Benzer Haberler

        Burdur'da düğününde silahla ateş açması sonucu bir kişiyi yaralayan damat t...
        Burdur'da düğününde silahla ateş açması sonucu bir kişiyi yaralayan damat t...
        Tabancayla ateş ederken, arkadaşını yaralayan damat adliyede (2)
        Tabancayla ateş ederken, arkadaşını yaralayan damat adliyede (2)
        Tabancayla ateş ederken, arkadaşını yaralayan damat adliyede
        Tabancayla ateş ederken, arkadaşını yaralayan damat adliyede
        Burdur'da 4.4 büyüklüğünde deprem (2)
        Burdur'da 4.4 büyüklüğünde deprem (2)
        10 Kasım'da çiğ köfte partisine idari soruşturma
        10 Kasım'da çiğ köfte partisine idari soruşturma
        GÜNCELLEME - Burdur'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
        GÜNCELLEME - Burdur'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi