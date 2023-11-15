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        Burdur'da kavgada bir kişiyi silahla öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası

        Burdur'un Bucak ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişiyi silahla öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 15:26 Güncelleme: 15.11.2023 - 15:26
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        Burdur'da kavgada bir kişiyi silahla öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası
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        Burdur'un Bucak ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişiyi silahla öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

        Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Boğazköy'de Hüseyin Koşdili'nin (43) öldürüldüğü silahlı kavgaya ilişkin davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık H.E.A. ile tutuksuz yargılanan sanığın annesi N.A, F.K. ve tarafların avukatları katıldı.

        Mahkeme heyetince son sözü sorulan H.E.A. savunmasında, böyle bir olay yaşandığı için pişman olduğunu söyledi. Kendini savunmaya çalıştığını öne süren H.E.A, öldürme kastıyla hareket etmediğini belirterek beraatini istedi.

        Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, sanık H.E.A'nın eylemlerini haksız tahrik etkisi altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezasında indirim yapılmasını ve 15 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

        Sanıklardan F.K. hakkında da aynı kavgada N.A'yı yaralamaktan 12 ay hapis cezasına hükmedildi.

        Maktul Hüseyin Koşdili'ye karşı kasten öldürmeye, F.K'ye karşı da kasten öldürmeye teşebbüs suçlarına azmettirmekten yargılanan N.A'nın ise beraatine karar verildi.

        - Olay

        Burdur'un Bucak ilçesinde 17 Temmuz 2022'de çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetmiş, olayla ilgili gözaltına alınan H.E.A. ile annesi N.A. tutuklanmış, F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Daha sonra avukatın itirazı üzerine N.A'nın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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