Burdur'da kavgada bir kişiyi silahla öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası Burdur'un Bucak ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişiyi silahla öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişiyi silahla öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Boğazköy'de Hüseyin Koşdili'nin (43) öldürüldüğü silahlı kavgaya ilişkin davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık H.E.A. ile tutuksuz yargılanan sanığın annesi N.A, F.K. ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme heyetince son sözü sorulan H.E.A. savunmasında, böyle bir olay yaşandığı için pişman olduğunu söyledi. Kendini savunmaya çalıştığını öne süren H.E.A, öldürme kastıyla hareket etmediğini belirterek beraatini istedi.

Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, sanık H.E.A'nın eylemlerini haksız tahrik etkisi altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezasında indirim yapılmasını ve 15 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Sanıklardan F.K. hakkında da aynı kavgada N.A'yı yaralamaktan 12 ay hapis cezasına hükmedildi.

Maktul Hüseyin Koşdili'ye karşı kasten öldürmeye, F.K'ye karşı da kasten öldürmeye teşebbüs suçlarına azmettirmekten yargılanan N.A'nın ise beraatine karar verildi.

- Olay

Burdur'un Bucak ilçesinde 17 Temmuz 2022'de çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetmiş, olayla ilgili gözaltına alınan H.E.A. ile annesi N.A. tutuklanmış, F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Daha sonra avukatın itirazı üzerine N.A'nın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.