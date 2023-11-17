Burdur'da kocasını tüfekle öldüren sanığın eşinden "sürekli şiddet gördüğü" tespiti iddianamede

Burdur'un merkeze bağlı Düğer köyünde eşini av tüfeğiyle öldüren kadın hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı, iddianamede haksız tahrik hükümlerinin göz önünde bulundurulması istendi.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca, eşi İsmail I'yı (32) evinde av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Ayşe I. hakkında hazırlanan iddianame, Burdur Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede adli raporlara göre sanığın maktul tarafından "sürekli şiddete maruz kaldığının", olay günü de şiddet gördüğünün tespit edildiği belirtilerek, Ayşe I. hakkında "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin göz önünde bulundurulması talep edildi.

İddianamede, sanığın İsmail I'nın evlilik sürecinde kendisini sürekli darbettiği, olay günü sabah eve alkollü geldiği, küfür ve hakaretlerle kendisine şiddet uyguladığına ilişkin ifadesine yer verildi.

Bebeği ağladığı sırada eşinin "Çocuğu sustur, sizi öldürürüm." dediğini öne süren sanığın olay anına ilişkin ifadesi, iddianamede şöyle yer aldı:

"Eşim yatakta yatarken ayak ucunda bulunan tüfeği başka yere koymak için elime aldım, daha sonra tüfeği İsmail'e doğrultarak sıktım, kaç el sıktığını hatırlamıyorum. Tüfeği fırlatıp 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp eşimi vurduğumu söyledim. Korku ve panikle jandarmayı bekledim, pişmanım."

Merkeze bağlı Düğer köyünde 28 Mayıs'ta müstakil evde yaşayan Ayşe I, eşini av tüfeğiyle öldürmüş, jandarma ekiplerince gözaltına alınan üç çocuk annesi kadın tutuklanmıştı.