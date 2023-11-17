Burdur'da direğe çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

İsmail Turan idaresindeki 07 BML 623 plakalı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu Çeltikçi ilçesi yakınında refüjdeki beton direğe çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, sürücü Turan'la otomobildeki Uğur Turan'ı Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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