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        Burdur'da direğe çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

        Burdur'un Çeltikçi ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 16:37 Güncelleme: 17.11.2023 - 17:00
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        Burdur'da direğe çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı
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        Burdur'un Çeltikçi ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

        İsmail Turan idaresindeki 07 BML 623 plakalı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu Çeltikçi ilçesi yakınında refüjdeki beton direğe çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, sürücü Turan'la otomobildeki Uğur Turan'ı Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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