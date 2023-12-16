Burdur'da gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde 4 genç arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Çınar Mahallesi Isparta Caddesi'nde, husumet oldukları öğrenilen M.S. (21), B.G. (19), İ.E.G. (17) ve İ.Ş. (24) arasında tartışma çıktı.

Kavgada M.S. bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan M.S. Ağlasun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ardından önce Burdur Devlet Hastanesine sevk edilen M.S. sonra Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

M.S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kavgaya karışan İ.E.G, İ.Ş. ve B.G'yi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.