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        Burdur'da hayvan çaldıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı

        Burdur'un Altınyayla ve Tefenni ilçelerinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 21:43 Güncelleme: 20.12.2023 - 21:43
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        Burdur'da hayvan çaldıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı
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        Burdur'un Altınyayla ve Tefenni ilçelerinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dirmil Yaylası'ndan M.K'ye ait 11, Belkaya köyünden M.A'ya ait 7 büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Jandarma Asayiş Timi ve dron ekiplerinin desteğiyle başlatılan operasyonda, şüpheliler S.E. ile R.Ö. ormanlık arazide çalınan hayvanlarla yakalandı.

        Ekipler, şüphelilerin ifadesiyle Tefenni ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen A.K. ve O.K'yi de belirledikleri adreslerde gözaltına aldı.

        Karakoldaki işlemlerinin ardından Gölhisar ve Tefenni adliyelerine sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliklerince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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