Burdur'da hayvan çaldıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı
Burdur'un Altınyayla ve Tefenni ilçelerinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Burdur'un Altınyayla ve Tefenni ilçelerinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dirmil Yaylası'ndan M.K'ye ait 11, Belkaya köyünden M.A'ya ait 7 büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Jandarma Asayiş Timi ve dron ekiplerinin desteğiyle başlatılan operasyonda, şüpheliler S.E. ile R.Ö. ormanlık arazide çalınan hayvanlarla yakalandı.
Ekipler, şüphelilerin ifadesiyle Tefenni ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen A.K. ve O.K'yi de belirledikleri adreslerde gözaltına aldı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından Gölhisar ve Tefenni adliyelerine sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliklerince tutuklandı.
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