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        Burdur'da sanatçı Sümer Ezgü'nün öncülük ettiği geleneksel enstrüman kursu düzenlendi

        Burdur'da sanatçı Sümer Ezgü'nün öncülük ettiği proje kapsamında halk eğitim merkezi müdürlüğünce ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik geleneksel Yörük çalgıları kursu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 15:20 Güncelleme: 29.12.2023 - 15:20
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        Burdur'da sanatçı Sümer Ezgü'nün öncülük ettiği geleneksel enstrüman kursu düzenlendi
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        Burdur'da sanatçı Sümer Ezgü'nün öncülük ettiği proje kapsamında halk eğitim merkezi müdürlüğünce ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik geleneksel Yörük çalgıları kursu açıldı.

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde okullarda açılan kursta öğrenciler, geleneksel çalgılardan kabak kemane, sipsi ve cura çalmayı öğreniyor.

        Projeye destek veren Burdurlu sanatçı Ezgü'nün, kurslarda kullanılması için 24 geleneksel enstrüman hibe ettiği belirtildi.

        İl Kültür ve TurizmMüdürlüğündeki kursu ziyaret eden Ezgü, gazetecilere, Burdur'un zengin bir kültür üzerine kurulu olduğuna söyledi.

        Burdur'da sipsi, kabak kemane, iki ve üç telli cura ustalarının hala hayatta olmasının kent ve ülke için büyük bir şans olduğunu belirten Ezgü, "Halen yaşayan bir kültür var. Bunun mutlaka çocuklara ulaştırılması lazım." dedi.

        Eskiden müzik öğretmenlerinin kendi kültürlerindeki enstrümanlarını bilerek yetiştirilmediği eleştirisinde bulunan Ezgü, şöyle konuştu:

        "Geleneksel enstrümanlarımızı bilen öğretmenler yeni yeni yetişmeye başladı. Özellikle milli müziğin gelişmesini istiyorsanız kendi milli müziğimizi bilen müzik öğretmenlerine ihtiyaç var. Yani piyano, yan flüt çaldığı kadar bağlama, kemane çalmasını bilen müzik öğretmenlerimiz olmalı ki kendi müziğimiz gelişsin, yok olmasın. Okullarda çocukların geleneksel enstrümanları öğrenmeleri için özel çalışmalar yapılması gerekir. Oralarda bu enstrümanları tanıtmak amacıyla dinletiler yapılması gerekir. Az önce çocuklara sordum 'Bir şey istiyor musunuz?' diye 'Destek istiyoruz.' dediler. Belki bu çocuklar değerli müzisyenler olacaklar. Onların yanında bulunsunlar, büyük güç verecekler."

        Kurs gören öğrenciler Ezgü'ye müzik dinletisi yaptı.

        İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy ve Burdur Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hamit Kayacıoğlu da ziyarete eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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