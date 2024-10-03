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        Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan, Burdur Şubesi hizmet binası açılışında konuştu:

        Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, ülkenin etrafının ateş çemberi olduğunu belirterek, "Ülkemizde birlikte olunması kıymetli ve değerli." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 19:10 Güncelleme: 03.10.2024 - 19:10
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        Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan, Burdur Şubesi hizmet binası açılışında konuştu:
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        Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, ülkenin etrafının ateş çemberi olduğunu belirterek, "Ülkemizde birlikte olunması kıymetli ve değerli." dedi.

        Yazgan, Büro Memur-Sen Burdur Şubesi hizmet binası açılışında, Büro Memur-Sen'in yükselişine devam ettiğini söyledi.

        Büro Memur-Sen'in Türkiye genelinde son üç yılda üye sayısını 72 binden 115 bine çıkardığını bildiren Yazgan, sendika olarak her zaman kamu çalışanlarının yanında olduklarını kaydetti.

        Yazgan, kamu çalışanlarının sorunları, sıkıntıları konusunda seslerini yükselttiklerini dile getirerek, "3 bin 600 ek gösterge, tasarruf genelgesiyle yaşanan sorunlar ve bunun gibi kamu çalışanlarının hangi sıkıntısı varsa o konuda mücadelemizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

        Ülkenin, vatanın, milletin bütünlüğü için de mücadele ettiklerine dikkati çeken Yazgan, "Yasama yılının faaliyete başlaması bizleri, Büro Memur-Sen ve sivil toplum örgütleri olarak heyecanlandırdı. Çünkü iktidarıyla muhalefetiyle bir milli birlik içinde olunması gayet olumlu karşılandı." ifadelerini kullandı.

        Yazgan, Türkiye'de yargı reformunun mutlaka yeniden gözden geçirilerek yeni adil düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Hemen yanı başımızda meydana gelen bir savaş var. Maalesef bir yıla yakın bir süreçte İsrail, Filistin'i yok ediyor, Lübnan'a saldırıyor ve artık o bölgeyi tamamen bir kaos ve savaşın eşiğine getirmiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkenin içinde iktidarıyla, muhalefetiyle birlik olunması gerektiğini meclis kürsüden ifade etti. Burada muhalefet partilerinin de olumlu tutumunu, davranışını biz de değerli buluyoruz. Coğrafyamızın etrafı ateş çemberiyken ülkemizde birlikte olunması kıymetli ve değerli. 15 Temmuz'da Büro Memur-Sen ve Memur-Sen olarak nasıl alanlardaysak ülke menfaatleri olduğu zaman yine alanlarda oluruz. Vatanımızın, milletimizin, hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın yanında oluruz. Kamu çalışanlarının hakları mevzu bahis olduğu zaman da çalışanlarının haklarını korumak için meydanlarda, alanlarda oluruz."

        Kurdele kesiminin ardından hizmet binasının açılışı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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