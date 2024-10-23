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        Burdur'da PTT'nin 184. müşterisine hediye verildi

        Burdur'da Posta ve Telgraf Teşkilatının (PTT) 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şubeden hizmet alan 184. müşteriye hediye verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 15:01 Güncelleme: 23.10.2024 - 15:31
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        Burdur'da PTT'nin 184. müşterisine hediye verildi
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        Burdur'da Posta ve Telgraf Teşkilatının (PTT) 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şubeden hizmet alan 184. müşteriye hediye verildi.

        PTT Burdur Merkez Müdürlüğüne giden Ahmet Özen, işlemleri için sıra fişi alan 184. müşteri oldu.

        Burdur PTT Başmüdürü Mustafa Ölmez, PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Özen'e PTT'nin pul koleksiyonu hediye etti.

        Özen de PTT'nin hizmetlerinden memnun olduğu belirterek hediye için teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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