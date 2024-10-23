Burdur'da PTT'nin 184. müşterisine hediye verildi

Özen de PTT'nin hizmetlerinden memnun olduğu belirterek hediye için teşekkür etti.

Burdur PTT Başmüdürü Mustafa Ölmez, PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Özen'e PTT'nin pul koleksiyonu hediye etti.

PTT Burdur Merkez Müdürlüğüne giden Ahmet Özen, işlemleri için sıra fişi alan 184. müşteri oldu.

Burdur'da Posta ve Telgraf Teşkilatının (PTT) 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şubeden hizmet alan 184. müşteriye hediye verildi.

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