Burdur İl Jandarma Komutanlığı minik misafirlerini ağırladı
Burdur'da 75. Yıl Cumhuriyet Anaokulu öğretmen ve öğrencileri, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Burdur'da 75. Yıl Cumhuriyet Anaokulu öğretmen ve öğrencileri, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Ziyarette İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocukları bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında minik misafirlerine jandarmanın imkan ve kabiliyetleri anlatarak kullandıkları teknolojik yenilikleri gösterdi.
Jandarmanın araçları da tanıtılan öğrenciler, jandarma köpekleriyle ilgilendi, fotoğraf çektirdi.
Çocukların suça sürüklenmemesi, zararlı alışkanlıklardan korunması ve jandarma sevgisinin kazandırılması amacıyla düzenlenen ziyarette, anaokulu öğrencilerine Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi.
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