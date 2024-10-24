Burdur İl Jandarma Komutanlığı minik misafirlerini ağırladı

Ziyarette İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocukları bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında minik misafirlerine jandarmanın imkan ve kabiliyetleri anlatarak kullandıkları teknolojik yenilikleri gösterdi.

Burdur'da 75. Yıl Cumhuriyet Anaokulu öğretmen ve öğrencileri, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

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