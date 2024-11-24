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        Burdur'da otomobille çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde otomobille çarpışan kamyonetin devrilmesi sonucu kamyonet sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 22:59 Güncelleme: 24.11.2024 - 23:00
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        Burdur'da otomobille çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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        Burdur'un Gölhisar ilçesinde otomobille çarpışan kamyonetin devrilmesi sonucu kamyonet sürücü yaralandı.

        İbrahim Ö. (59) idaresindeki 20 YD 367 plakalı kamyonet, Antalya-Denizli kara yolu Çamköy yakınında Furkan E'nin (26) kullandığı 15 TOG 077 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazanın etkisiyle kamyonet şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan kamyonet sürücüsü Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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