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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, Burdur'da konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, iktidara geldiklerinde çok kapsamlı, dört başı mamur bir tarım politikasını hayata geçireceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 18:15 Güncelleme: 05.12.2024 - 18:15
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, Burdur'da konuştu:
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, iktidara geldiklerinde çok kapsamlı, dört başı mamur bir tarım politikasını hayata geçireceklerini söyledi.

        Partisinin Burdur İl Başkanlığı binasında basın toplantısında konuşan Karatepe, yanlış tarım politikaları sonucu yer altı su kaynaklarının ciddi şekilde azaldığını ve bölgede göllerin kuruduğunu savundu.

        Türkiye'de kapsamlı bir tarım politikasına ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Karatepe, "Biz iktidara geldiğimiz zaman çok kapsamlı, dört başı mamur bir tarım politikasını hayata geçireceğiz. Sadece çiftçiye destekle sınırlı olmayacak, lojistik, çevre, iklim koşulları, enerji maliyetleri gibi tüm unsurları da içinde barındıran bir politikayla vatandaşlarımızı hem düşük maliyetli gıdaya eriştirme imkanı vereceğiz hem de çiftçilerimizin para kazanmasını sağlayacak bir tarım politikasını hayata geçireceğiz." dedi.

        - "Asgari ücretin 30 bin lira olması gerekiyor"

        Karatepe, vatandaşların asgari ücretle geçinemediklerini ve temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını anlatarak, asgari ücret belirlenirken doğru verilerin ortaya koyulması gerektiğine işaret etti.

        Hükümete asgari ücret konusunda çağrıda bulunan Karatepe, "Asgari ücret görüşmeleri yapılırken bizim referans olarak verdiğimiz tutarlara bakılmasında yarar var. Biz CHP olarak 2025 yılında asgari ücretin 30 bin lira olması gerektiğini bir zorunluluk olarak ifade ediyoruz. Bu hafta açıklanan gıda fiyatlarındaki bu yüksek artışa baktığımız zaman, kira fiyatlarındaki artışa baktığımız zaman, enerji maliyetlerindeki artışa baktığımız zaman bizim geçen ay talep ettiğimiz 30 bin lira asgari ücretin ne kadar haklı bir rakam olduğu çok net bir biçimde görülüyor. Biz bu konudaki ısrarımızı sürdürüyoruz. Asgari ücretin 30 bin liranın altında olması kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü bu ücreti elde edenlerin maruz kaldığı gerçek enflasyon oldukça yüksektir. Vatandaşın bu yüksek enflasyon karşısında da korunmasının bir zorunluluk olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

        Karatepe, iktidara geldiklerinde dolaylı vergilerin toplam vergi geliri içindeki payını OECD ortalaması olan yüzde 35'lere indireceklerini kaydetti.

        Toplantıda Karatepe'ye, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP Burdur İl Başkanı Kadir Koç ve partililer de eşlik etti.

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası, Burdur Belediyesi ve esnaf ziyaretinde de bulundu. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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