Burdur'da Gölhisar Gölü sazlığında çıkan yangına müdahale ediliyor
Burdur'un Gölhisar ilçesinde sazlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde sazlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Uylupınar köyü Gölhisar Gölü çevresindeki sazlıkta belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına 2 itfaiye, 3 arazöz, 9 jandarma ve 42 personelle müdahale ediliyor.
Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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