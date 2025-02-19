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        Burdur'da Gölhisar Gölü sazlığında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde sazlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 16:48 Güncelleme: 19.02.2025 - 17:12
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        Burdur'da Gölhisar Gölü sazlığında çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Burdur'un Gölhisar ilçesinde sazlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

        Uylupınar köyü Gölhisar Gölü çevresindeki sazlıkta belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangına 2 itfaiye, 3 arazöz, 9 jandarma ve 42 personelle müdahale ediliyor.

        Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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