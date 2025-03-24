Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da, "Burdur Gölü Kuruyan Kıyı Alanlarının Korunması" çalıştayı düzenlendi

        Burdur'da, "Burdur Gölü Kuruyan Kıyı Alanlarının Korunması, Ekolojik Düzenlemesi ve Sürdürülebilir Kullanımı" çalıştayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 17:27 Güncelleme: 24.03.2025 - 17:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da, "Burdur Gölü Kuruyan Kıyı Alanlarının Korunması" çalıştayı düzenlendi
        ABONE OL

        Burdur'da, "Burdur Gölü Kuruyan Kıyı Alanlarının Korunması, Ekolojik Düzenlemesi ve Sürdürülebilir Kullanımı" çalıştayı gerçekleştirildi.

        Çalıştay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Burdur Valiliği, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ve MAKÜ Salda Bilim Merkezi işbirliğiyle MAKÜ Lavanta Tepesi Otel'de düzenlendi.

        Vali Tülay Baydar Bilgihan, yaptığı konuşmada, Burdur Gölü'nün kuruyan kıyı alanlarının ekolojik düzenlemesi ve sürdürülebilir kullanımı için yol haritasının belirlenmesinin hedeflendiğini söyledi.

        Çalıştayın sosyoekonomik, sosyolojik, çevresel kentleşme ve tarımsal etkileri gibi birçok boyutu olduğuna değinen Bilgihan, "Hepimiz sorunu biliyoruz. Sorun, iklim değişikliği ile birlikte yüksek oranda hissettiğimiz su kaybı ve dolayısıyla çekilen ekolojik anlamdaki alanların ne yapılabileceği konusu ama aslında bunun ötesinde bunun içerisinde sadece bir alanı ekonomiye, tarıma veya şehirleşmeye kazandırmak değil geleceğimize kazandırmak konusu." dedi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Dr. Beyhan Oktar ise Burdur Gölü ve çevresinin doğal sit alanı statüsünde olduğunu ve sit statülerinin güncellenmesine yönelik çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

        Burdur Gölü'nün, barındırdığı endemik türler ve sahip olduğu özellikleriyle dünya ölçeğinde önemli bir ekosistem olduğunu dile getiren Oktar, "Burdur Gölü, kuşlar ve diğer canlılar için habitat oluşturması ve sağladığı diğer ekosistemleriyle birlikte ülkemizin önemli su kaynaklarından biri olarak öne çıkmaktadır. Ancak son yıllarda yaşanan iklim değişikliği ve antropojenik (insan eylemi veya eylemsizliğinden kaynaklanan) etkilerin ülkemizdeki sulak alanlarının birçoğu üzerinde olumsuz etkilerini görmekteyiz. Çeşitli kuş çeşitlerinin göç dönemlerinde önemli bir uğrak olması özelliğiyle de Burdur Gölü’müz bu durumdan en çok etkilenen alanlardan biridir. Göl su seviyelerinde azalmalar meydana geldiğinden özellikle gölün kıyı kısımlarında yoğun tuz miktarı gözlenmekte, çevrede yaşayan insanlar ve diğer canlılar olumsuz etkilenmektedir." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz da gölün çekilen bölgelerinin kontrol altına alınması ve tozlaşmanın engellenmesi gerektiğini vurguladı.

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar ise Salda Bilim Merkezinin yalnızca Salda Gölü'yle ilgili çalışmalar yapmayacağını, Burdur’daki tüm göller, sulak alanlar ve ekolojik çevre üzerine çalışmalar yapmayı planladıklarını bildirdi.

        Çalıştay, akademisyenlerin sunumlarıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        24 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        24 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Takside gasp kâbusu!
        Takside gasp kâbusu!
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        Tekirdağ'da dehşet dolu anlar! Genç kadını kaçırdılar!
        Tekirdağ'da dehşet dolu anlar! Genç kadını kaçırdılar!
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        İmparator Montella!
        İmparator Montella!
        Giza'nın altında gizemli şehir!
        Giza'nın altında gizemli şehir!
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!

        Benzer Haberler

        Burdur'da Geleneksel El Sanatları Festivali başladı
        Burdur'da Geleneksel El Sanatları Festivali başladı
        Burdur'da üniversite öğrencileri, şehit aileleriyle iftar yapıyor
        Burdur'da üniversite öğrencileri, şehit aileleriyle iftar yapıyor
        Bucak'ta hububat deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Bucak'ta hububat deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Burdur'da çıkan yangında samanlık, odunluk ve traktör yandı
        Burdur'da çıkan yangında samanlık, odunluk ve traktör yandı
        Kereste fabrikası yangında kül oldu
        Kereste fabrikası yangında kül oldu
        GÜNCELLEME - Burdur'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Burdur'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü