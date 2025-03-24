Burdur'da, "Burdur Gölü Kuruyan Kıyı Alanlarının Korunması" çalıştayı düzenlendi

Burdur'da, "Burdur Gölü Kuruyan Kıyı Alanlarının Korunması, Ekolojik Düzenlemesi ve Sürdürülebilir Kullanımı" çalıştayı gerçekleştirildi.

Çalıştay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Burdur Valiliği, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ve MAKÜ Salda Bilim Merkezi işbirliğiyle MAKÜ Lavanta Tepesi Otel'de düzenlendi.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, yaptığı konuşmada, Burdur Gölü'nün kuruyan kıyı alanlarının ekolojik düzenlemesi ve sürdürülebilir kullanımı için yol haritasının belirlenmesinin hedeflendiğini söyledi.

Çalıştayın sosyoekonomik, sosyolojik, çevresel kentleşme ve tarımsal etkileri gibi birçok boyutu olduğuna değinen Bilgihan, "Hepimiz sorunu biliyoruz. Sorun, iklim değişikliği ile birlikte yüksek oranda hissettiğimiz su kaybı ve dolayısıyla çekilen ekolojik anlamdaki alanların ne yapılabileceği konusu ama aslında bunun ötesinde bunun içerisinde sadece bir alanı ekonomiye, tarıma veya şehirleşmeye kazandırmak değil geleceğimize kazandırmak konusu." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Dr. Beyhan Oktar ise Burdur Gölü ve çevresinin doğal sit alanı statüsünde olduğunu ve sit statülerinin güncellenmesine yönelik çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

Burdur Gölü'nün, barındırdığı endemik türler ve sahip olduğu özellikleriyle dünya ölçeğinde önemli bir ekosistem olduğunu dile getiren Oktar, "Burdur Gölü, kuşlar ve diğer canlılar için habitat oluşturması ve sağladığı diğer ekosistemleriyle birlikte ülkemizin önemli su kaynaklarından biri olarak öne çıkmaktadır. Ancak son yıllarda yaşanan iklim değişikliği ve antropojenik (insan eylemi veya eylemsizliğinden kaynaklanan) etkilerin ülkemizdeki sulak alanlarının birçoğu üzerinde olumsuz etkilerini görmekteyiz. Çeşitli kuş çeşitlerinin göç dönemlerinde önemli bir uğrak olması özelliğiyle de Burdur Gölü’müz bu durumdan en çok etkilenen alanlardan biridir. Göl su seviyelerinde azalmalar meydana geldiğinden özellikle gölün kıyı kısımlarında yoğun tuz miktarı gözlenmekte, çevrede yaşayan insanlar ve diğer canlılar olumsuz etkilenmektedir." ifadelerini kullandı.