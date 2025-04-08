Dünyanın en iyi 7 kütüphanesi arasına giren Burdur İl Halk Kütüphanesi'nde etkinliklere başlandı

Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA) tarafından "Büyük Ölçekli Projeler" kategorisinde dünyanın en iyi 7 kütüphanesi arasında yer alan Burdur İl Halk Kütüphanesi'nde "Üreten Kütüphaneler" temalı etkinlik yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Tokat, programdaki konuşmasında, 7-12 Nisan'da düzenlenen 61. Kütüphane Haftası etkinliklerinin açılışını yaptıklarını söyledi.

Üreten kütüphane temasının önemine değinen Tokat, "Bu tema, genel kütüphane anlayışının ötesine geçerek kütüphaneleri yalnızca bilgiye erişim sağlayan mekanlar olarak değil, aynı zamanda bireylerin sosyal, kültürel, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleyen merkezler haline getirmeyi hedefleyen bir yaklaşım." dedi.

Yeni kütüphane anlayışının, bireysel potansiyeli desteklediğini, dijital çağın gereklerine ayak uydurduğunu ve bilgiye erişimin yanında yeniden anlam kazandırdığını vurgulayan Tokat, şunları kaydetti:

"Artık kütüphanelerimizde, yazılım atölyeleri düzenleniyor, robotik eğitimler veriliyor, sanat ve el sanatları kursları açılıyor, girişimcilik seminerleri yapılıyor. Bu etkinliklerin tamamı, bireyin üretkenliğini destekleyen yeni nesil bilgi merkezinin ayak sesleridir. Bizler de bu dönüşümün içinde bulunuyor, kütüphanelerin sadece geçmişin değil, geleceğin de mekanları olması için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam ediyoruz."