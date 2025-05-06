Burdur'da narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 16 zanlı tutuklandı

Operasyonlarda; 5 tabanca, 3 av tüfeği, 4 tabanca şarjörü, 138 tabanca mühimmatı, 2 av tüfeği mühimmatı, 3 bıçak, 40 litre el yapımı şarap, 130 litre el yapımı bira, 16 litre el yapımı viski, ⁠2 litre el yapımı rakı, 1 şişe kapatma aparatı, 750 bira kapağı, 500 boş şişe, 18 alkol aroması, 12 alkol damıtma kiti, 6 kilogram tütün, bin 300 makaron, 31 sigara kağıdı, 8 elle makaron doldurma makinesi, 24 kulaklık, 16 akıllı saat, 14 dijital materyal, 5 telefon bataryası, 2 dedektör, 6 muhtelif kazı malzemesi, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 62 kullanma aparatı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadeleye yönelik nisan ayında 31 operasyon düzenlendi.

Burdur'da yapılan narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 16 zanlı tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.