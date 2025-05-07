Burdur'da 96 itfaiyeciye temel itfaiyecilik ve arama kurtarma eğitimi verildi

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından itfaiye personeline temel itfaiyecilik ve arama kurtarma eğitimi verildi.

Burdur merkez, ilçe, belde ve Afyonkarahisar'ın Sandıklı, İscehisar ilçelerinden olmak üzere toplam 16 bölgeden, 96 kişilik ekip, 2 gün boyunca teorik ve uygulamalı eğitime alındı.

Burdur Belediyesine bağlı eski otogar alanındaki İtfaiye Eğitim Sahası'nda, temel itfaiyecilik, araç ve konut yangınlarına müdahale, doğal afetlerde kurtarma, orman, sanayi, kimyasal yangınlarına müdahale ve trafik kazalarında kurtarma becerileri eğitimi verilerek, tatbikatlar yapıldı.

Eğitimler sonrası konuşan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, ilçe, belde fark etmeksizin nerede eksik varsa paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, eğitimin çok verimli şekilde tamamlandığını belirtti.

Ballak, büyük afetlerde artık tek bir itfaiyenin çalışmadığını vurgulayarak, "Birçok ilden hatta farklı ülkelerden itfaiyecilerle çalıştığımız için dolayısıyla kriz anında müdahaleden ziyade olay yeri organizasyonu ve risk yönetimi de çok önemli. Bununla ilgili eğitimler de verdik. Daha çok alan hakimiyeti ve organizasyonu üzerinde durduk." dedi.

Eğitime katılan Gölhisar Belediyesi itfaiye personeli Şakir Savaş, 5 yıldır itfaiye personeli olarak çalıştığını ve eksikliklerini gidermek için bu eğitimin çok faydalı olduğunu dile getirdi.

Savaş, yaptıkları işle insanların hayatına dokunduklarına dikkati çekerek, "Teknoloji geliştikçe kullandığımız ekipmanlarımızı da güncellememiz gerekiyor. Örneğin elektrikli otomobiller var artık ve bu araçlara müdahale çok farklı bunun için kendimizi geliştirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Eğitim sonunda itfaiye personellerine katılım belgesi verildi.