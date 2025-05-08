Burdur'da trafik levhasına çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Burdur&#39;da trafik levhasına çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.Mehmet C.E. (19) idaresindeki 15 ADA 229 plakalı motosiklet, Mustafa Şeref Bulvarı&#39;nda kaldırımda bulunan trafik levhasına çarptı.Çarpmanın etkisiyle şarampole savrulan sürücü ve motosiklette bulunan Berk C. (19) yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi&#39;ne kaldırılan yaralılardan Berk C, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi&#39;ne sevk edildi.