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        Burdur'da devrilen traktörün altında kalan çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

        Burdur'da traktörün devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 22:23 Güncelleme: 23.05.2025 - 22:29
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        Burdur'da devrilen traktörün altında kalan çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
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        Burdur'da traktörün devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

        Merkeze bağlı Taşkapı köyünde Kamil K. (23) idaresindeki 15 NZ 681 plakalı traktör devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü Kamil K. ile Fatma K. (41), Yiğit K. (10), Şerife K. (47) ve Edanur Kubilay (11) yaralandı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar sıkıştıkları traktörün altından çıkarıldı.

        Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Edanur Kubilay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yiğit K. ise Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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