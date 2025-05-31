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        Burdur'da düzenlenen DoğaFest'te, gül hasadı ve "Doğa Okulu" etkinlikleri yapıldı

        Burdur'da düzenlenen Doğa Festivali (DoğaFest) etkinlikleri kapsamında, gül hasadı, Lavanta - Gül Tanıtım Merkezi açılışı ve Karakent Doğa Okulu etkinlikleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 19:08 Güncelleme: 31.05.2025 - 19:27
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        Burdur'da düzenlenen DoğaFest'te, gül hasadı ve "Doğa Okulu" etkinlikleri yapıldı
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        Burdur'da düzenlenen Doğa Festivali (DoğaFest) etkinlikleri kapsamında, gül hasadı, Lavanta - Gül Tanıtım Merkezi açılışı ve Karakent Doğa Okulu etkinlikleri yapıldı.

        Burdur Valiliğince düzenlenen festival kapsamında katılımcılar, Karakent Köyü'ndeki Lisinia'da Burdur Gölü manzarası eşliğinde gül toplayıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Hasadın ardından gül yağı üretim merkezine geçen katılımcılara, üretim süreci hakkında bilgi verildi.

        Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ın da katılımıyla Lavanta-Gül Tanıtım Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Vali Bilgihan, burada Kadir Ergin ve Elif Karaaslan çiftinin nikah merasimine katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı.

        Festival kapsamında Karakent Köyü'nde ise Doğa Okulu etkinlikleri gerçekleştirildi. Çocuk ve gençlere yönelik etkinliklerin yanı sıra üreticilerin stantlarının yer aldığı festival alanında folklar gösterileri ile yerel sanatçıların müzik dinletileri gerçekleşti.

        Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Doğa Festivali'nin ilerleyen süreçte ulusal ve uluslararası hale dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

        Anadolu'nun tarihi birikimi, zengin kültürel mirası ve doğasına dikkati çeken Bilgihan, festivalde hepsinden birer örnek olmasını istediklerini kaydetti.

        Doğa, tarih ve kültürde, sevgi, zarafet, birlik ve beraberliğin olduğunu belirten Bilgihan, şöyle konuştu:

        "Burdur bölgesi 100'den fazla folklorik eseriyle ve sipsisiyle, curasıyla, kabak kemanesiyle kültürel anlamda çok zengin bir bölge. Biz herkesi, Burdur'u keşfetmeye çağırıyoruz. O yüzden bu ay temamızda doğayla keşfedelim, doğayı keşfedelim, Burdur'u tanıyalım diyoruz."

        DoğaFest etkinlikleri yarın, Salda Gölü Halk Plajı'nda spor etkinlikleri ve triatlon ile son bulacak.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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