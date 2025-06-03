Burdur'da eğlence mekanında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Yusufça beldesinde bir eğlence mekanında hesap konusunda 8 müşteri ile çalışanlar arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine mekana jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaya karıştıkları tespit edilen 9 şüpheli ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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