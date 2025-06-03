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        Burdur'da eğlence mekanında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 12:16 Güncelleme: 03.06.2025 - 12:16
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        Burdur'da eğlence mekanında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
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        Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Yusufça beldesinde bir eğlence mekanında hesap konusunda 8 müşteri ile çalışanlar arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine mekana jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olaya karıştıkları tespit edilen 9 şüpheli ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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