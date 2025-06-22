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        Burdur'da lise öğrencisi kitap yazma hayalini öğretmenlerinin desteğiyle gerçekleştirdi

        Burdur'da lise öğrencisinin kitap yazma hayali, öğretmenlerinin desteğiyle gerçek oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 12:10 Güncelleme: 22.06.2025 - 13:24
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        Burdur'da lise öğrencisi kitap yazma hayalini öğretmenlerinin desteğiyle gerçekleştirdi
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        Burdur'da lise öğrencisinin kitap yazma hayali, öğretmenlerinin desteğiyle gerçek oldu.

        Burdur Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Sena Şimşek, yazarlık kariyerine ilk adımını attı.

        İlkokul yıllarındaki okuma ve yazma ile başlayan yazarlık hayalini öğretmenlerinin yönlendirmesiyle gerçeğe dönüştüren Şimşek, genç yaşında ilk psikolojik gerilim romanı 395 sayfalık kitabının basılmasının gururunu yaşıyor.

        Sena Şimşek, AA muhabirine, en büyük motivasyon kaynağının ailesi, öğretmenleri ve arkadaşları olduğunu söyledi.

        - "Benim için yazmak kaçış gibi geldi"

        Yazdığı kitabın kurgusundan edebiyat öğretmenine bahsettiğini ve öğretmeninin çok beğendiğini söyleyen Şimşek, kitap yazma serüvenini şöyle anlattı:

        "İlkokulda okulumuzun yanında bir kitapevi vardı. Babam beni okula bırakırken ben hep oraya gidiyordum. Harçlıklarımla gidip oradan kitap alıyordum, onları okuyordum. Ortaokul sürecimde de okumaya devam ettim. Artık okuduklarımdan esinlenerek defterlerime bir şeyler yazmaya başladım. Liseye geçtiğimde öğretmenlerimiz bizden şiir okumamızı ve yazı yazmamızı istiyordu. Ben de öyle yazmaya başladım. Benim için yazmak kaçış gibi geldi. Benliğimi daha iyi yansıttığımı düşündüm. O yüzden yazmaya başladım. Kitabım 'Yalnızlık Fısıltısı'nı bu şekilde yazmaya başladım."

        Yaklaşık 5 ay içerisinde kitabını hazırladığını söyleyen Şimşek, kitabının basıldığını ve satışta olduğunu bildirdi.

        Gerilim-psikoloji türünde bir kitap yazdığını kaydeden Şimşek, "Psikoloji okumayı sevdiğim için bu türde bir kitap yazmak istedim. Kendi yaş kitleme uygun bu tarz kitap bulamıyordum. O yüzden dedim ki 'ben neden yazmıyorum.' Kitabımda psikiyatri servisinde yolları kesişen 6 arkadaştan bahsediyorum. Aralarındaki arkadaşlık bağının zedelenmesiyle başlarına gelen olayların üstesinden gelmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

        Şimşek, liseden mezun olduktan sonra psikoloji okumak istediğini ve yazmaya devam edeceğini, bunun için kendini daha da geliştireceğini kaydetti.

        - "İlk defa yazar bir öğrencim oldu"

        Okul Müdürü Ozan Kara ise öğrencilerini her alanda desteklediğini ifade etti.

        Öğrencilerin hobilerini geliştirmelerinin yanı sıra yeteneklerini de ön plana çıkardıklarını belirten Kara, "27 yıllık memuriyet hayatım oldu, bu süreçte 7 bine yakın öğrencimi mezun ettim. Öğrencilerimden, doktor, sporcu, oyuncu olanlar oldu ama ilk defa yazar bir öğrencim oldu. Bunun gururunu yaşıyorum."

        Öğrencilerinin gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Kara, yazarlık sürecinde de kendisine destek olacaklarını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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