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        Burdur'da Lavanta Hasat ve Sanat Günleri etkinlikleri sona erdi

        Burdur'da düzenlenen Lavanta Hasat ve Sanat Günleri, ikinci gün etkinlikleriyle sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 22:36 Güncelleme: 29.06.2025 - 22:56
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        Burdur'da Lavanta Hasat ve Sanat Günleri etkinlikleri sona erdi
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        Burdur'da düzenlenen Lavanta Hasat ve Sanat Günleri, ikinci gün etkinlikleriyle sona erdi

        Burdur Valiliğince düzenlenen etkinliklerin ikinci gününde, Yeşilova'daki Lavantepe'de müzik dinletisi eşliğinde lavanta hasadı yapan katılımcılar daha sonra sabun yapımı ve seramik atölyesine katılma imkanı buldu.

        Etkinlikler kapsamında Bakibey konağında ise yöresel sipsi ve cura dinletisi gerçekleştirilirken, bitki bilim ve güzellik uzmanı Suna Dumankaya tarafından kadınlara yönelik "güzellik sırları" anlatıldı.

        Lavanta-Gül Tanıtım Merkezi'nde 2025 Aile yılı kapsamında nikahı kıyılan 4 çifte ise evlilik cüzdanları Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan tarafından verildi.

        Lavantepe bahçesi sahibi Esma Özkan, 280 dekarlık alanda faaliyet gösterdiklerini ve doğal sabun, kolonya ve oda kokuları yaptıklarını belirtti.

        Ailece çalıştıklarını ve bahçelerinde biri tıbbi olmak üzere 2 tür lavanta bulunduğunu ifade eden Özkan, herkesi bahçelerine beklediklerini kaydetti.

        Hasat etkinliği için Ankara'dan gelen Ekin Eylem Çakmak, ilk kez Burdur'a geldiğini ve şehri çok beğendiğini söyledi.

        Etkinliğe katılanlardan Seçil Ödemiş ise Burdur'un doğal güzellikler açısından zengin bir il olduğunu ifade ederek, etkinlikler için Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'a teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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