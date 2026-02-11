Burdur'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Burdur'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Metin Ç. (67) idaresindeki 15 LB 163 plakalı kamyonet Burdur-Fethiye yolu Akyaka köyü kavşağında Şerafettin Ö. (62) yönetimindeki 06 GZ 365 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ve kamyonette bulunan Adem B. (76) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

