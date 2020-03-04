Saman balyalarının arasından Engerek Yılanı çıktı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde silajlık yem üretim faaliyetinde bulunan tarım firması tarafından Şanlıurfa’dan getirtilen samanların arasından Engerek Yılanı çıktı.

Saman balyalarının arasından çıkan yılan, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü Gölhisar Şefliğine teslim edildi. Milli Parklar Şefliği uzmanları tarafından yapılan incelemede yılanın DoğuGüneydoğu bölgelerinde yaşayan ve Koca Engerek türü zehirli bir yılan olduğu tespit edildi. Koca Engerek ve diğer yılan türleri küçük sürüngen ve memeliler ile beslendiği için tarım sektörü için faydalı ve koruma altında olan bir tür olduğu bildirildi.



Koca Engerek yolunu şaşırdı

Yılan üzerinde yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılırken doğal yaşam alanına bırakılmak üzere Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından Şanlıurfa'ya götürülerek Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi. Yılan 1 Mart'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri tarafından Şanlıurfa bozkırlarında doğaya salındı.

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