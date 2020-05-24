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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdurlu şehidin cenazesi 35 yıldır bulunamadı

DHA

Burdurlu şehidin cenazesi 35 yıldır bulunamadı

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yakınlarının kabrini ziyaret etti. 35 yıl önce tatbikat dönüşü meydana gelen deniz kazasında şehit olan ve o günden bu yana naaşı bulunamayan Torpido Astsubay Başçavuş İbrahim Çelikbaş'ın ailesi, yıllardır olduğu gibi bu yıl da Çelikbaş için şehitlikte yaptırılan boş mezarı ziyaret etti.<br>Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının ilk kez uygulandığı Burdur'da şehit aileleri şehitlikte düzenlenen törene katıldı. Şehit aileleri ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven, Burdur Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte bulunan şehit kabirlerini ziyaret etti. Şehitlikteki program Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle son buldu.<br>24 Eylül 1985 günü Denizkurdu-1 Tatbikatı'ndan dönerken Marmara Denizi Ahırkapı açıklarında Sovyet askeri gemisinin çarptığı Meltem Hücumbotu'nda şehit olan 5 askerden biri olan Burdurlu Torpido Astsubay Başçavuş İbrahim Çelikbaş'ın cenazesi bulunamadı. Ailesi her bayramda olduğu gibi İbrahim Çelikbaş için şehitlikte yaptırılan boş mezarı bugün de ziyaret etti.<br>'ÖLÜSÜ, DİRİSİ BULUNAMADI'<br>Şehidin eşi Aysun Çelikbaş, "Diyecek bir şey yok. 35 yıl önce şehit oldu. Ölüsü, dirisi bulunamadı. İki çocuğum var. Her bayram geliyoruz" dedi.<br>'BABAM ŞEHİT OLDUĞUNDA BEN 7 YAŞINDAYDIM'<br>İbrahim Çelikbaş'ın oğlu Kaan Çelikbaş (42) da, "1985 yılında Denizkurdu Tatbikatı'ndan dönerken, Marmara açıklarında, Sovyet gemisi çarpmış. Babam şehit olduğunda ben 7 yaşındaydım. Çok tanıyamadım. Ben de deniz astsubaylığı yaptım. Kardeşim halen deniz astsubayı. Aynı kazada 5 kişi şehit oldu. 3 naaş bulundu, babamla birlikte 2 şehidin naaşı bulunamadı. Ruhu şad olsun. Temsili olarak mezarı burada" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-05-24 14:13:05<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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