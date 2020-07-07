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'Randevulu' kurban kesimi

DHA

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, bu sene Kurban Bayramı'nda 'randevulu' kurban kesim sistemini uygulayacaklarını kaydederek, "Yığılma olmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanan 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ'in Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından kasaplar çalışmalarını hızlandırdı. Tebliğe göre koronavirüs tedbirleri kapsamında kasaplar mezbahalarda, baret ve maske takarak özel tulumlar giyecekler. Kesim yerlerinde ve mezbahalarda uyarı...

'Randevulu' kurban kesimi

<br>Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, bu sene Kurban Bayramı'nda 'randevulu' kurban kesim sistemini uygulayacaklarını kaydederek, "Yığılma olmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.<br>Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanan 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ'in Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından kasaplar çalışmalarını hızlandırdı. Tebliğe göre koronavirüs tedbirleri kapsamında kasaplar mezbahalarda, baret ve maske takarak özel tulumlar giyecekler. Kesim yerlerinde ve mezbahalarda uyarı levhaları bulunacak.<br>KESİM İÇİN RANDEVU ALINACAK<br>Kurban Bayramı'nda bu sene yapılacak bir diğer değişiklik ise kesim sırasında yaşanacak. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, kurban kesim yerlerinde önceki seneler gibi yığılmaların önüne geçilmesi için 'randevulu' kurban kesim sistemini uygulayacaklarını açıkladı. Kurban kesim yerleri ve mezbahalarda, vatandaşlar kurban aldıkları yerlerde randevu alacaklar ve bayram günü belirlenen saat ve tarihte kurbanların kesimi gerçekleştirilecek.<br>Yardımcı, "Vatandaşlar kurban aldıkları yerlerden kurban kesimi için randevu almak zorunda. Onlar da kesim zamanı randevuyla gelecek. Yığılma olmasına müsaade etmeyeceğiz. Geçen senelerdeki manzaralarla karşılaşmayacağız. Örneğin, vatandaşlar büyükbaşa 7 ortak ile giriyor. Eşiyle ve çocuklarıyla buraya geliyor. 100 dana için 3 bin 500 kişi oluyor. Bunun önüne geçmek için herkes hayvanını aldığı yerden randevusunu alsın ve kesimini yapsın" dedi.<br>KURBAN FİYATLARI BELLİ OLDU<br>Antalya'da bu sene kurban fiyatları da belli oldu. Geçen yıl canlı tartım kurban fiyatı küçükbaş ve büyükbaş da 26 TL iken bu sene küçükbaş 30, büyükbaş ise 28 TL olarak belirlendi. Kesim ücreti ise büyükbaş 600, küçükbaş 180 TL oldu.<br>Bu seneki Kurban Bayramı'nın ayrı bir sistemde olacağını kaydeden Osman Yardımcı, "Olağanüstü tedbirler almamız gerekiyor. Biz bunu bize bağlı mezbahalarda aldık. Besicilik yapan bize bağlı üyeler. Biz bunların sırayla kesimlerini yapacağız. Vatandaşlar isterse onların da kesimlerini yapacağız. Alınan kararlar gereği kesim yerlerine kimseyi almayacağız. Aldığımız tedbirlerde dezenfekte işlemleri yüksek olacak. İçeride ise et kesimi yapıldıktan sonra sadece bir kişi gelecek ve etini alıp gidecek" diye konuştu.<br>YOL KENARINDA KESİME CEZA<br>Bayramda yol kenarlarında ve görüntü çirkinliği oluşturan yerlerde kurban kesmenin cezasının olacağına vurgu yapan Yardımcı, "Hıfzıssıhha kurulunda alınan kararlar var. O kararlar uygulanacak. Hijyeni yerine getirmeyenlere büyük ceza verilecek" dedi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Adem AKALAN<br>2020-07-07 10:25:02<br>

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