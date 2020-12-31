Sağlık çalışanlarından Burdur şiveli kutlama

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da sağlık çalışanları 2020'nin son mesaisinde üzerine yerel şiveyle yazılmış mesajların yanı sıra koronavirüse göndermede bulunan yazıların yer aldığı kıyafetler girdi.

Burdur Sağlıklı Hayat Merkezi çalışanları 2020'nin son mesaisinde giydikleri koruyucu kıyafetlerin üzerine çeşitli mesajlar yazdı. Bir sağlık çalışanının giydiği kıyafetin üzerinde Burdur şivesi ile '2020 de bi git gali' diye yazdı. Bir başka çalışan ise 2021'e 'edebinle gel' diye yazdı.

Pandemi sürecinde yoğun bir mesai harcayan sağlık çalışanları 2020'nin yorgunluğunu konfeti patlatarak attı.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-12-31 21:58:52



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