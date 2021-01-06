Burdur'da Jandarmadan trafik denetimi

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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2020 yılının son ve 2021 yılının ilk günlerinde Emniyet Kemeri Denetimi, Kış Lastiği Denetimi, Alkol Denetimi, Radarla Hız Denetimi yaptı. Bin 678 aracın kontrol edildiği denetimde, 87 araç sürücüsü hakkında 55 bin 387 TL İdari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. 19 araç ve 2 sürücü trafikten men edildi. Ayrıca arama kaydı olan 6 şahıs yakalandı.

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