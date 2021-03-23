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'Kimliğin teröristlerin eline geçti' deyip dolandırdılar Kendini jandarma personeli olarak tanıtan dolandırıcı, yine jandarma tarafından yakalandı

İHA

'Kimliğin teröristlerin eline geçti' deyip dolandırdılar Kendini jandarma personeli olarak tanıtan dolandırıcı, yine jandarma tarafından yakalandı

Burdur’da kendini jandarma personeli olarak tanıtan dolandırıcı, Elmacık köyünde yaşayan H.Ç.’ye kimliğinin teröristlerin eline geçtiğini söyleyerek para ve altınları aldı.
Burdur’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıldığını iddia eden şahsın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarını değerlendirdi. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından yapılan araştırma sonucunda 8 Mart 2021 tarihinde kendini Jandarma personeli olarak tanıtan Y.A. isimli dolandırıcı, Burdur’un Kemer ilçesine bağlı Elmacık Köyü’nde yaşayan H.Ç.’yi aradı. H.Ç.’nin kimliğinin teröristlerin eline geçtiğini ve mal varlığını geçici olarak emanet olarak alacaklarını söyleyen Y.A., H.Ç.’nin kapısına gelerek 6 bin 500 TL, 3 bin 200 Euro, 3 adet burma bilezik ve 2 adet çeyrek altını alarak kayıplara karıştı.
Olayla ilgili olarak Burdur İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT unsurları Y.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu olaydan 10 gün sonra Antalya’da yakalanan Y.A., adli işlemlerin ardından yakalanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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