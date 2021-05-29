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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur’da yüzlerce tarihi eser ele geçirildi

İHA

Burdur’da yüzlerce tarihi eser ele geçirildi

Burdur İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, ihbar üzerine bir araçta yaptığı aramada 944 adet tarihi eser ele geçirdi.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 kişinin elinde bulundurdukları tarihi eserleri satacağına yönelik bilgisini aldı. Çeltikçi ilçesi Kuzköy köyünde G.A., T.D., S.A., M.A. ve S.K. isimli şüpheli şahısların bulunduğu araçta arama yapan jandarma, araçta ve şahısların üzerlerinde 806 adet sikke, 81 adet figür, 55 adet yüzük ve 2 adet küpe ele geçirdi.
Bucak Cumhuriyet Savcısının kararı ile ele geçirilen tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edilirken gözaltına alınan G.A., T.D., S.A., M.A. ve S.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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