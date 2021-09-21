Burdur'da Roma dönemine ait sikke ve insan figürlü heykel ele geçirildi

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Burdur'da yapılan yol kontrolünde poşet içerisinde Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 30 adet sikke, 2 adet insan figürlü obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından IspartaAğlasun Karayolu üzerinde yapılan kontrol ve takip sonucunda H.B. ve F.Ç. isimli şahısların üzerlerinde arama yapıldı. Aramada, poşet içerisinde Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 30 adet sikke, 2 adet insan figürlü obje ele geçirildi.

Eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, H.B. ve F.Ç. alınan ifadelerini müteakip serbest bırakıldı.

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