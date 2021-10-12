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Sadun KILIÇ/AĞLASUN (Burdur), (DHA) BURDUR'un Ağlasun ilçesinde TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü İbrahim Erdoğan (51) hayatını kaybetti.

Kaza saat 21.00 sıralarında, AğlasunIsparta karayolunun 10'uncu kilometresindeki Çamlıdere Köyü çıkışında meydana geldi. Antalya'dan Isparta istikametine giden Abdurrahman Kırmaz yönetimindeki 32 GC 486 plakalı TIR, karşı yönden gelen İbrahim Erdoğan yönetimindeki 15 AAJ 399 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole sürüklendi. Sürücü İbrahim Erdoğan araç içerisinde sıkışarak can verdi. İbrahim Erdoğan´ın cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. TIR sürücüsü Kırmaz, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İbrahim Erdoğan´ın cansız bedeni, Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İbrahim Erdoğan´ın Ağlasun ilçesine bağlı Dereköy köyünde çobanlık yaptığı, Isparta´ya iş için her gün gidip geldiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Ağlasun Sadun KILIÇ

2021-10-12 23:09:30



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