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Bakan Dönmez: “Çiftçilerin yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanması için eksiklikler tamamlandı” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “Çiftçilerimizin güneş panelleri ile ihtiyaç karşılamaları için pozitif ayrımcılık gündemimizde" “Çiftçiler tarlasında, ahırında güneş paneliyle elektrik kurarak ihtiyaçlarını sağlayabilir” "Ağlasun yeni yılda, Kızılkaya 2023’te doğalgaz kullanımına başlayacak"

İHA

Bakan Dönmez: “Çiftçilerin yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanması için eksiklikler tamamlandı” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “Çiftçilerimizin güneş panelleri ile ihtiyaç karşılamaları için pozitif ayrımcılık gündemimizde" “Çiftçiler tarlasında, ahırında güneş paneliyle elektrik kurarak ihtiyaçlarını sağlayabilir” "Ağlasun yeni yılda, Kızılkaya 2023’te doğalgaz kullanımına başlayacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Çiftçilerimizin enerji ihtiyacını karşılayabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarından azami ölçüde yararlanmasına dönük olarak mevzuat eksiklerimizi tamamladık. Artık bundan sonra çiftçilerimiz gerek tarlasında gerekse evinde ya da işletmesinde çatılarında güneş panellerini kurmak suretiyle elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılayabilecekler” dedi.
Bir dizi ziyaret için Burdur’a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İl Özel İdaresinde gerçekleşen Enerji Koordinasyon Toplantısına katıldı. Toplantıda sektör temsilcileri, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelen Bakan Dönmez, yaşanan sorunları ve beklentileri dinleyerek çözüm yolları üzerine konuştu.
3. Organize Sanayi Bölgesi kurularak uç ürünlerin üretildiği bir tesis için desteklerini belirten Bakan Dönmez, “Bugün Burdur ilimizde enerji ve tabii kaynaklar alanında ilin hem elektrik hem gaz dağıtım hem de madencilik alanındaki faaliyetlerindeki gelişmeleri masaya yatırdık. Önümüzdeki dönemdeki yapılması gereken projeleri, planlamaları da masaya yatırdık. Son derece verimli, faydalı bir toplantı oldu. Madencilik açısından baktığımızda ilimiz bu alanda maden kentlerimizden bir tanesi. Bu açıdan madencilik sektörümüze geniş kapsamlı istişarelerde bulunduk. Neredeyse 10 bin civarında komisyonumuzu bu sektörde, bu ilde istihdam ediyoruz. Daha katma değerli, daha uç ürünler nasıl yapılabilir bunları tartıştık. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız üçüncü OSB’den bahsetti. Özellikle mermercilikle alakalı uç ürünlerin işleme tesislerinin yapıldığı, belki mermercilik makinelerinin de burada yapıldığı bir OSB’den bahsediyoruz. Biz de bu OSB’ye olan desteğimizi yenilemiş olduk” dedi.

Ağlasun yeni yılda, Kızılkaya 2023’te doğalgaz kullanımına başlayacak
Burdur’daki doğalgaz yatırımlarından bahseden Bakan Dönmez, “Burdur 2008 yılında doğalgaz kullanan kentlerimizden bir tanesi. Merkezde doğalgaz kullanırken buna ilave olarak Bucak, Gölhisar ve Yusufça beldelerimizde de doğalgaz var. Ama diğer ilçe ve beldelerimize doğal gaz getirilmesi yönünde talepler var. Şu anda Ağlasun ilçemizde büyük oranda yatırımlar tamamlandı. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında belki Ocak belki Şubat aşında Ağlasun doğalgazı kullanmaya başlayacak. Kızılkaya beldesi de 2024 gibi planlamıştık. Şimdi dağıtım yetkilileriyle görüştük. 1 yıl öne çekmek suretiyle Cumhuriyetimizin 100. yılında Kızılkaya beldemizde doğalgazı kullanmaya başlayacak. Bunun yanı sıra diğer ilçe ve beldelerimizle ilgili çalışmaların hızlandırılmasına yönelik ilgili şirketlerimize ve kurumlarımıza da talimatlarımızı yeniledik. İnşallah oralarda da önümüzdeki dönemde doğalgazı kullanma imkanına kavuşuruz. Şu anda etüt, planlama ve projelendirme çalışmaları devam ediyor. Yakın bir gelecekte o takvimi de sizlerle paylaşmış olacağız” ifadelerini kullandı.

“Çiftçilerin yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanması için eksiklikler tamamlandı”
2021 yılında elektrik alanında yaklaşık 60 milyon lira yatırım yapıldığını belirten Bakan Dönmez, 2022 yılında 76 milyon liralık yatırım planlandığını belirtti. Baka Dönmez, yeni dönemde kırsal alanlarda şebeke ve trafo merkezlerinin yenilenmesi ve güç arttırılması işine ağırlık verileceğini söyledi.
Çiftçilerin artık güneş panelleri ile elektrik ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini söyleyen Bakan Dönmez, “Bir de çiftçilerimize dönük olarak şunu da ifade etmek istiyorum. Çiftçilerimizin enerji ihtiyacını karşılayabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarından azami ölçüde yararlanmasına dönük olarak mevzuat eksiklerimizi tamamladık. Artık bundan sonra çiftçilerimiz gerek tarlasında gerekse evinde ya da işletmesinde çatılarında güneş panellerini kurmak suretiyle elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Sulamayla ilgili çeşitli çözüm önerileri var. Özellikle kırsaldan gelen bu teklif, taleplere pozitif ayrımcılık yapılması yönünde de bir yaklaşım belirledik ve ilgili arkadaşlarımıza da bunu huzurlarında ifade etmiş olduk” şeklinde konuştu.

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