Burdur’da beklenen kar yağısı yüksek kesimlerde başladı

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Burdur’da beklenen kar yağışı ilin yüksek kesimlerinde başladı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren kent genelinde kar yağışının beklendiğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Kentte beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde başladı. Bucak ilçesi Çamlık Mahallesinde yılın ilk kar yağışı gerçekleşti. Ağlasun ve diğer yüksek mahallelerde kar yağışı etkisini artırarak devam ettiği öğrenildi.

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