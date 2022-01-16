Yeşille beyazın birleşmesi kendine hayran bıraktırdı

Burdur’da kar yağışının ardından yeşil ile beyaz buluştu. Drone ile görüntülenen eşsiz manzara kendine hayran bıraktırdı.
Burdur’un 1238 rakıma sahip Altınyayla ilçesi kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Yeşil ağaçların kar beyaz ile bütünleşmesi ise doğaseverler tarafından drone ile kayda alındı. Eşsiz manzara ise görenleri kendine hayran bıraktırdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.