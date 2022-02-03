Burdur ve Isparta’da etkili olan kar yağışının ardından kapanan iki kent arasındaki "Dostluk Yolu", 7 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.
Burdur’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini daha fazla hissettirdi. AntalyaBurdur karayolu üzerinde bulunan Çeltikçi Beli ve Çubuk Beli yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Ardından trafiğe açılan yolda tırların geçişine bir süre daha izin verilmedi. IspartaBurdur arasındaki 'Dostluk Yolu' da iki yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve temizleme çalışmalarına rağmen tekrar kapanan yol, 7 saat sonra açıldı. Bölgede kar kalınlığı ise 50 santimetreye ulaştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.