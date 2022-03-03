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Vali Arslantaş, Burdur’da kar bilançosunu açıkladı Burdur’da kar bilançosu: 3 evi su bastı, 12 hayvan telef oldu

İHA

Vali Arslantaş, Burdur’da kar bilançosunu açıkladı Burdur’da kar bilançosu: 3 evi su bastı, 12 hayvan telef oldu

Burdur’da etkili olan kar yağışının bilançosunu Vali Arslantaş, GAMER’den açıkladı. Kar ve yağmur yağışı nedeniyle 12 hayvanın telef olduğunu belirten Vali Arslantaş, 3 evi su bastığını söyledi.
Burdur'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de hayat durma noktasına geldi. Kentin güneyinde yağmur yağışı nedeniyle sel olayları yaşanırken, kuzeyinde ise kar yağışı etkili oldu. İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) Vali Ali Arslantaş ve kurum amirleri toplandı. GAMER'de gerçekleşen toplantı sonrası il genelinde yaşanan olayları basın mensuplarına açıklayan Vali Arslantaş, tüm kurumların teyakkuz halinde olduğunu söyledi.
Burdur’da kapalı yol yok
Burdur’da kapalı yol bulunmadığını belirten Vali Arslantaş, “Isparta Burdur yolu, Denizli Yeşilova yolu, Çavdır Tefenni arası, Burdur Antalya yolu hem büyük araçların yolda makaslaması sebebiyle ve güvenlik gerekçesiyle bir süreliğine tır ve kamyon türü araçların geçişine izin vermedik. Şu anda kapalı bir yolumuz yok, ekiplerimiz sahadalar” dedi.
3 evi su bastı, 12 hayvan telef oldu
Bilançoyu açıklayan Vali Arslantaş, “Çeltikçi, Bucak ve Ağlasun ilçelerinde yağış yağmur olarak devam ediyor. 3 köyümüzde, 3 evimizi su bastı. Bucak ilçesi Sarıdere mevkiinde köy yolumuzda heyelan oluştu. Yeşilova ve Gölhisar ilçelerinde hayvan telef oldu. 7’si büyükbaş olmak üzere 12 hayvan telef oldu. Arkadaşlarımız tespitlerini yapıyorlar. Şu an itibariyle yağışlardan oluşacak olumsuzluklara müdahale edecek durumdayız. Her şey kontrol altında görünüyor” ifadelerini kullandı.
Yağışların sabah saatlerine kadar süreceğinin tahmin edildiğini belirten Vali Arslantaş, “Vatandaşlarımızdan mecbur kalmadıkça araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Devlet tüm birimleriyle işinin başında. Duruma hakimiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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