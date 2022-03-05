Kazada ölen dört gencin cenazeleri gözyaşları içinde ailelere teslim edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Burdur'da meydana gelen kazada istinat duvarına çarpan araçta 4 genç yaşamını yitirdi. Gençlerin cenazeleri ailelere teslim edildi.

Burdur'da meydana gelen kazada istinat duvarına çarpan araçta 4 genç yaşamını yitirdi. 4 gencin Isparta'da eğlence mekanı dönüşü kaza yaptıkları öğrenildi. Burdur Devlet Hastenesi Morguna kaldırılan cenazeler otopsinin ardından Ece Karataş, baba Ali Karataş'a, Recep Aslan, baba Abdülkadir Aslan'a, Yahya Kılıç baba Mehmet Kılıç'a ve Edanur Ocaklı ise baba Cemal Ocaklı'ya teslim edildi.

Cenazeyi teslim alan gençlerin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Kazada hayatını kaybeden gençlerden Yahya Kılıç'ın Yeşilova ilçesi Kocayaka Köyünde, Edanur Ocaklı'nın cenazesinin Çavdır'da, Recep Aslan ve Kerime Ece Karataş'ın cenazelerinin kent merkezindeki Sultandere Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.