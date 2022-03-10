Burdur’da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

Meteorolojinin uyarılarının ardından Burdur'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Antalya Isparta karayolunda tır ve otobüs benzeri araçların geçişi belirli aralıklarla durduruluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı kar uyarısının ardından Burdur’da akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Yeşilova, Tefenni ve Karamanlı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Şiddetini giderek artıran kar yağışında BurdurAntalya karayolu belirli aralıklarla tır ve kamyon geçişlerine kapatılıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.