Şüpheli şahısların aracından uyuşturucu çıktı

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Burdur’da devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri araçta arama yaptı. Araçta uyuşturucu maddeler ve 4 adet bıçak ele geçirildi.

Burdur’un Yeşilova İlçesinde devriye gezen polis ekipleri, şüphelenmeleri üzerine park halindeki aracı kontrol etti. İçerisinde iki kişi bulunan araçta arama yapan ekipler, aracın torpido gözünde 6,93 gram eroin, 1,12 gram metanfetamin, 13 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, uyuşturucu madde madde kullanımına yarayan alüminyum folyo parçaları ve 4 Adet çeşitli boyutlarda bıçak ele geçirdi. Araçta bulunan şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.