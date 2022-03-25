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Burdur’da bir ağılda çıkan yangında 46 keçi telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Çeltikçi ilçesine bağlı Kuzköy’de bir ağılda yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında 46 malta keçisinin telef olduğu öğrenildi. Yangın kontrol altına alınırken, ağıl kullanılamaz hale geldi.

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