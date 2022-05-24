Evde tabanca ve tüfek imalatına jandarma baskını

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evde tabanca ve tüfek imalatına jandarma baskını

İHA

Evde tabanca ve tüfek imalatına jandarma baskını

Burdur’da ikametinde tabanca ve tüfek imal eden şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, suç aletleri ile birlikte yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölhisar Cumhuriyet Savcılığı ile koordineli olarak, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçları ile mücadele çerçevesinde 21 Mayıs Cumartesi günü İ.Ö. isimli şahsın ikametinde tabanca ve tüfek imal ederek satış yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Çavdır ilçesi, Bayır köyünde İ.Ö. isimli şahsın ikametinde bomba arama köpeği ile yapılan aramada; 1 adet kurusıkı olduğu değerlendirilen makineli tabanca, 1 adet 8 milimetre çapında kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör, 3 adet av tüfeği, 1 adet otomatik av tüfeği ve tüfeğe ait 2 adet şarjör, 1 adet tamburalı kısa namlulu tabanca, 6 adet 'kılavuz' diye tabir edilen demir parçası, 38 adet matkap ucu, 5 adet av tüfeği iğnesi, 3 adet av tüfeği mekanizması, 5 adet av tüfeği dişlisi, 1 adet av tüfeği el kundağı, 11 adet av tüfeği tetik tertibatı, 27 adet demir kesme elması, 5 adet mekanizma kilidi, 3 adet el kundağı çatalı, 15 adet çifte namlu, 8 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği, 8 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 47 adet çapı belli olmayan tabanca fişeği, 40 adet çapı belli olmayan kurusıkı fişeği ve 25 adet 9 milimetre çapında kurusıkı fişek ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, İ.Ö. isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Fırat, kurtarılamadı (2)
YEREL HABERLER Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ...
Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Fırat, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ...
Burdur’un yöresel yemekleri tanıtıldı
YEREL HABERLER Burdur’un yöresel yemekleri tanıtıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.