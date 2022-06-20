Devrilen traktörün sürücüsü öldü, annesi yaralı



Sadun KILIÇ/ AĞLASUN (Burdur), (DHA)BURDUR'un Ağlasun ilçesinde, traktörün devrilerek ters döndüğü kazada sürücü Tuğba Akdoğan (38) hayatını kaybetti, annesi ise yaralandı.

Kaza, Sakarca Mahallesi Yayla yolu Yaka mevkisinde meydana geldi. Tuğba Akdoğan'ın kontrolünü kaybettiği 32 PE 124 plakalı traktör, rampada devrildi. Traktör, kazada ters döndü. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağlasun Belediye Başkanı Ali Ulusoy da kaza yerine geldi. Tuğba Akdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Annesi Necmiye Parlak da yaralandı. Tuğba Akdoğan'ın, evli ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Yaralı Necmiye Parlak'ın ise kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Ağlasun Sadun KILIÇ

2022-06-20 17:48:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.