Burdur'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi, 1 ev ağır hasar aldı

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Ambarcık köyünde çıkan yangında 2 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken 1 ev de ağır hasar aldı. Yangında yaralanan olmazken ev sahiplerinin yangın sırasında evlerinde bulunmadığı, çalışmak için uzak tarlalarına gittiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre Salih Çoban’ın evinde başlayan ve elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının hızla büyüyerek Salih Çoban’ın babası Halil Çoban’ın evine, oradan da komşuları Ünal Oral’ın evine sıçradığı öğrenildi. Yangın Gölhisar, Tefenni ve Altınyayla itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ambarcık köyü Muhtarı Salih Yalçın tüm müdahalelere rağmen Çoban ailelerinin 2 evinin tamamen yanmaktan kurtulamadığını belirterek evlerden hiçbir eşyanın da çıkartılamadığını söyledi. Yangın, köyde büyük korku ve paniğe yol açarken kimsenin yaralanmaması teselli kaynağı oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.