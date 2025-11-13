Burdur - Karacaören Saklıgöl kaç kilometre? Burdur - Karacaören Saklıgöl arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Bu seyahat, Burdur'un yüksek rakımlı yayla ikliminden, Batı Toroslar'ın arasında sıkışmış bir kanyonun Akdeniz iklimine sahip vadisine doğru yapılan keyifli bir coğrafi geçiştir. Antalya'ya giden ana yol üzerinde yer alması, bu destinasyonu hem Burdurlular hem de Ispartalılar için kolayca ulaşılabilir kılar. İki nokta arasındaki bu kısa mesafeyi katetmenin en pratik yollarını, yol koşullarını ve varış noktasında sizi nelerin beklediğini bu yazımızda sizler için bir araya getirdik. Göller Yöresi'ndeki bu gizli köşeyi keşfetmek için okumaya devam edin...

BURDUR - KARACAÖREN SAKLIGÖL ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

Burdur şehir merkezi ile "Saklıgöl Evleri" olarak bilinen ve Karacaören Baraj Gölü kıyısında bulunan rekreasyon alanı arasındaki karayolu mesafesi, en pratik güzergah olan Bucak üzerinden yaklaşık 65 ila 70 kilometre arasındadır. Bu mesafe, yolculuğun büyük bir bölümünün yüksek standartlı bir devlet yolu üzerinde, geri kalan kısa kısmının ise baraj gölüne inen tali bir yol üzerinde gerçekleştiği, oldukça kısa bir rotadır.

Güzergah, Burdur'dan başlayarak güneye, Antalya istikametine doğru ilerler. Yolculuk, Göller Yöresi'nin en önemli ulaşım arterlerinden biri olan ve Antalya'yı İç Anadolu'ya bağlayan D-650 karayolu üzerinden yapılır. Karacaören Barajı'nın kendisi coğrafi olarak hem Burdur hem de Isparta il sınırları içinde yer alan devasa bir su kütlesidir. Bahsi geçen "Saklıgöl" tesisleri ise genellikle barajın batı yakasında, Burdur'un Bucak ilçesine bağlı köylerin olduğu bölgede konumlanmıştır. BURDUR - KARACAÖREN SAKLIGÖL ARASI ARABAYLA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Burdur ile Karacaören Saklıgöl arasındaki 65-70 kilometrelik bu mesafe, ideal trafik koşullarında ve normal hız limitlerine uyularak yapıldığında, özel araçla yaklaşık 1 saat ile 1 saat 15 dakika arasında tamamlanabilir. Bu süre, adeta bir şehir içi uzun mesafe yolculuğuna eşdeğerdir. Ancak, bu süreyi etkileyebilecek bazı faktörler de bulunmaktadır: Bucak İlçe Merkezi Geçişi: Rota, Burdur'un en büyük ilçesi olan Bucak'ın içinden veya çevre yolundan geçer. Günün belirli saatlerinde Bucak merkezinde yaşanan trafik yoğunluğu, yolculuk süresini bir miktar uzatabilir.

Ana Yol Trafiği: D-650 karayolu, aynı zamanda Antalya'ya giden ana turizm ve kamyon güzergahıdır. Özellikle yaz aylarında ve bayram tatillerinde, Antalya'ya gidiş veya dönüş yönünde artan araç trafiği, yolculuk süresini yavaşlatabilir.

Tali Yol Koşulları: Ana yoldan ayrıldıktan sonra baraj gölü kıyısındaki tesislere inen son 5-10 kilometrelik yol, ana yol kadar yüksek standartlı olmayabilir. Bu tali yolların virajlı ve daha dar olması, son etapta hızın düşmesine neden olur. ROTA DETAYLARI

Burdur'dan Karacaören Saklıgöl'e özel araçla gitmek, coğrafi bir geçişi deneyimlemek için keyifli bir sürüş sunar. Yolculuk, Burdur şehir merkezinden güneye, Antalya yönüne doğru D-650 karayoluna çıkarak başlar. Yolun ilk etabında, Burdur'un yüksek platosunda, Göller Yöresi'nin tipik bozkır ve tarım arazilerinin arasından geçilir.

Yaklaşık 30-40 dakikalık bir sürüşün ardından, Burdur'un en büyük ve en gelişmiş ilçesi olan Bucak'a varılır. Bucak, Türkiye'nin salep üretim merkezi olarak bilinir ve aynı zamanda sanayisiyle de öne çıkan dinamik bir ilçedir. Sürücüler, Bucak ilçe merkezine girip bir mola verebilir veya çevre yolunu kullanarak Antalya istikametine devam edebilirler. Bucak'ı geçtikten yaklaşık 15-20 dakika sonra, D-650 karayolu üzerinde "Karacaören Barajı" veya "Saklıgöl" yönlendirme tabelaları görülmeye başlar. Bu tabelalardan doğu yönüne, yani ana yoldan sola dönülerek tali yola girilir. Bu noktadan itibaren manzara çarpıcı bir şekilde değişir; bozkırın yerini çam ormanlarıyla kaplı tepeler ve vadiler alır. Virajlı yollardan aşağı doğru inildikçe, Karacaören Baraj Gölü'nün muhteşem turkuaz rengi suları kendini göstermeye başlar. "Saklıgöl Evleri" olarak bilinen tesisler, genellikle bu göl kıyısındaki koylarda yer almaktadır. TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM SEÇENEKLERİ Burdur'dan Karacaören Saklıgöl'e doğrudan düzenli bir toplu taşıma hizmeti (belediye otobüsü, minibüs vb.) bulunmamaktadır. Bu durum, bölgeye ulaşımı özel aracı olmayanlar için oldukça zorlaştırır. Ancak, aktarmalı olarak bir yolculuk planlamak teorik olarak mümkündür: