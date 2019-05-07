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Burgan Bank saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Burgan Bank çalışma saatleri

Tekfen Yatırım Finansman Bankası A.Ş. adıyla 1989 yılında kurulan ve günümüzde Burgan Bank olarak hizmet veren bankanın çalışma saatleri, müşteriler tarafından merak ediliyor. Peki Burgan Bank saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte Burgan Bank çalışma saatleri...

Burgan Bank çalışma saatleri

Tekfen Yatırım Finansman Bankası A.Ş. adıyla 1989 yılında kurulan banka, kısa sürede kurumsal bankacılık ve yatırım bankacılığı alanlarında sektörün önde gelen bankaları arasında yerini almıştır. 2001 yılına kadar tek şubeyle hizmet veren banka, aynı yıl içinde Bank Ekspres'i bünyesine katmıştır. 2006 yılında, Eurobank EFG ile anlaşmış; bankanın unvanı Eurobank Tekfen olarak değişmiştir.

Kuveyt merkezli Burgan Bank Grubu, Bankanın Eurobank ve Tekfen Holdinge ait olan hisselerini 21 Aralık 2012 tarihinde satın alarak yüzde 99.26 payla ana hissedar oldu. Gerekli yasal değişiklilerin tamamlanmasını takiben 28 Ocak 2013 tarihinden itibaren Bankanın unvanı Burgan Bank A.Ş. olarak kullanılmaya başlanmıştır. Çoğunluk hissesine sahip olduğu Cezayir (Gulf Bank Algeria),Irak (Bank of Baghdad) ve Tunusta (Tunis International Bank) "Burgan Bank Grubu" adı altında faaliyet gösteren ana hissedar, MENA Bölgesinde (Orta Doğu ve Kuzey Afrika),bankacılık alanında lider konumdadır. Bugün Burgan Bank Türkiye, ülkenin en önemli sanayi ve ticaret bölgelerine yayılmış, kambiyo yetkisine sahip 41 şubesiyle hizmetlerine devam etmektedir. 

BURGAN BANK MESAİ SAATLERİ 2019

Burgan Bank hafta içi her gün mesaiye sabah 09.00’da başlar ve 12.00’a kadar devam eder. 12.00-13.00 saatleri arasında bir saat öğle molası veren banka, 13.00’da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Burgan Bank hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri çalışmamaktadır.

Burgan Bank, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatillerde hizmet vermemektedir.

BURGAN BANK ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Burgan Bank Merkez Binası, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 13 Sarıyer İstanbul adresinde bulunmaktadır. Burgan Bank Merkez Şubesine 0212 371 37 37 numaralı telefon veya 0212 371 42 42 faks numarası ile ulaşabilirsiniz.

Burgan Bank Müşteri Hizmetleri telefon numarasına ise 0850 222 8 222 numarasını  arayarak erişebilirsiniz. 

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