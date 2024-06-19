Burgazada'da festival: Adada Akustik

Burgazada'nın ilk akustik müzik festivali olan Adada Akustik, 14 Temmuz tarihinde 'Anıhisset' sloganıyla Cennet Bahçesi Burgazada'da gerçekleştirilecek.

Şehrin gürültüsünden uzakta, ferah ve konforlu bir ortamda sakin yaz akşamlarının tadını dostlarıyla çıkarmak isteyen İstanbullular, en sevilen müzisyenlerin şarkılarını bu kez de akustik versiyonlarıyla dinleyecek. Saat 17.00’de Nehir Yıkık’ın performansıyla başlayacak akustik gecede, 18.00’de Berkant Ali, 19.00’da Sera Savaş ve 20.00’de ise Tuna Kiremitçi sahne alacak.

Festivalin biletleri Biletinal’da satışa çıktı.