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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Burgazada'da festival: Adada Akustik

        Burgazada'da festival: Adada Akustik

        Burgazada'nın ilk akustik müzik festivali olan Adada Akustik'te, 14 Temmuz günü Tuna Kiremitçi, Sera Savaş, Berkant Ali ve Nehir Yıkık Cennet Bahçesi Burgazada'da müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2024 - 00:22 Güncelleme: 19.06.2024 - 00:22
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        Burgazada'da festival: Adada Akustik
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        Burgazada'nın ilk akustik müzik festivali olan Adada Akustik, 14 Temmuz tarihinde 'Anıhisset' sloganıyla Cennet Bahçesi Burgazada'da gerçekleştirilecek.

        Şehrin gürültüsünden uzakta, ferah ve konforlu bir ortamda sakin yaz akşamlarının tadını dostlarıyla çıkarmak isteyen İstanbullular, en sevilen müzisyenlerin şarkılarını bu kez de akustik versiyonlarıyla dinleyecek. Saat 17.00’de Nehir Yıkık’ın performansıyla başlayacak akustik gecede, 18.00’de Berkant Ali, 19.00’da Sera Savaş ve 20.00’de ise Tuna Kiremitçi sahne alacak.

        Festivalin biletleri Biletinal’da satışa çıktı.

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        #Burgazada
        #Adada Akustik
        #Tuna Kiremitçi
        #festival
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