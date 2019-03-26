1954 yılında James Mc Lamore ve David Edgerton tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinde kurulan Burger King, dünyanın en büyük fast food zincirlerinden biridir. Şirketin kullandığı slogan, “Have It Your Way” (İstediğiniz Gibi),en popüler sloganlar arasında yer aldı.

2018 yılı sonu itibariyle dünya genelinde yaklaşık 18.000 şubesi ve on binlerce çalışanıyla hizmet veren Burger King, Türkiye’deki faaliyetelerine ise 1995 yılında TAB Gıda Sanayi A.Ş.’nin bünyesiyle başladı. Türk halkı tarafından da çok sevilen Burger King, kısa sürede restoranlarının sayılarını artırarak lezzet müdavimlerinin değişmez adresi oldu.

BURGER KING ÇALIŞMA SAATLERİ

Burger King'in iki farklı çalışma saati bulunmaktadır. AVM içindeki Burger King şubeleri mesaiye saat 10.00'da başlayıp, saat 22.00'a kadar aralıksız olarak devam etmektedir. Burger King 'in kendisine ait olan şubelerinde mesai saat 07.30'da başlamakta ve gece saat 01.30'da sona ermektedir.

Burger King şubeleri hafta sonları ile resmi tatil ve dini bayram günlerinde de hizmet vermektedir.

BURGER KING ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Burger King Genel Müdürlüğü, Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No:109 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Burger King'e 444 54 64 müşteri hizmetleri numarası veya 0212 236 56 45 nolu faks numarasıyla ulaşabilirsiniz.